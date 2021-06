Studio 100 kondigt derde en laatste Rewind Party met Spring aan in het Sportpaleis

Showbizz HITTEBITS. Samen zweten met onze BV’s: Vincent Fierens maakt een ongelukkig foutje en welke baby vliegt daar boven de golven?

14:42 The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Onze sterren zoeken massaal verkoeling nu de temperatuur naar 30 graden stijgt.