Studio 100 kandidaat voor landelijke radiofrequentie

FILM Lennart uit ‘De Mol’ speelt mee in nieuwe Sinter­klaas­film

9:09 Lennart Driesen (25), de saboteur van ‘De Mol’, heeft een rolletje te pakken in ‘De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje’. Hij mag in de huid kruipen van de wethouder van Vleuten. Ook Martien Meiland, Robert ten Brink en Stef Poelman spelen mee in de film.