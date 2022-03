Studio 100 gaat in beroep tegen radiolicenties: verdwijnt Nostalgie binnenkort toch uit de ether?

Exit Walter Damen in 'De Verraders': "Ik onthoud vooral dat een advocaat betrouw­baar­der is dan een influencer"

Het is eindelijk gebeurd. Na zes weken zijn de bondgenoten er in geslaagd om een verrader te ontmaskeren. Advocaat Walter Damen moest het spel verlaten, al heeft het dat vooral te danken aan een andere verrader, namelijk Jamie-Lee Six, die hem een mes in z’n rug stak. Hoe kijkt Walter daar op terug? En hoe schat hij de kansen van de verraders verder in? Dat vertelt hij aan Senne en Desna in een nieuwe Showbits.