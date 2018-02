Studio 100 brengt allereerste musical 'Sneeuwwitje' terug in gloednieuw Pop-Up theater TDS

09 februari 2018

17u17

Bron: STUDIO 100 2 Showbizz Deze middag verzamelde de Vlaamse pers in Puurs waar het gloednieuwe Studio 100 Pop-Up Theater werd voorgesteld. Eerder werd al aangekondigd dat deze site ook de nieuwe locatie wordt van de spektakel-musical 40-45. Daarnaast zullen er ook een aantal andere producties gespeeld worden.

Eind vorig jaar kondigde Studio 100 aan dat het een nieuwe locatie gevonden had voor de spektakel-musical 40-45. Maar vandaag raakte bekend dat Studio 100 grootse plannen heeft met de site: er wordt een heus Pop-Up Theater gebouwd. Studio 100 plant niet alleen om er de spektakel-musical 40-45 te spelen, maar ook nog andere producties. De eerste productie die aangekondigd wordt na 40-45 is de nieuwe spectaculaire tour van K3 in het voorjaar van 2019.

Het productiehuis neemt ook weer de draad op van zijn populaire sprookjesmusicals. Deze producties zijn uitgegroeid tot echte publiekslievelingen en Studio 100 is dan ook heel blij om te kunnen aankondigen dat de musical Sneeuwwitje, de productie waar het allemaal mee begon, zijn revival zal kennen in het nieuwe Studio 100 Pop-up Theater.

Gert Verhulst: “Vandaag is een mooie dag voor Studio 100 want we kondigen drie zeer mooie nieuwe producties aan in ons Pop-Up Theater. Ik kijk naar elk van die drie producties bijzonder hard uit! 40-45 moet dé sensatie van volgend theaterseizoen worden, een musical waarmee we geschiedenis willen schrijven. Zo hoog leggen we de lat voor onszelf. Daarnaast is er de nieuwe tour van K3. En tot slot is er Sneeuwwitje, onze eerste grote musicalproductie die meer dan 21 jaar geleden het levenslicht zag. Ook dat is voor mij persoonlijk een zeer bijzondere productie geweest.

Hans Bourlon: “We blijven bij Studio 100 ondernemers in hart en nieren. Met al onze plannen die we vandaag hebben voorgesteld ligt er weer bijzonder veel uitdagend werk op de plank. Samen met het volledige team heb ik er heel erg veel goesting in!"

Het nieuwe Pop-Up Theater van Studio 100 komt op een terrein vlak aan de kruising van de A12 en de N16 in Puurs.