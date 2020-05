Studio 100-baas Hans Bourlon: "Niemand die nog kaartjes voor onze musicals koopt, dat is even slikken" IDR

19 mei 2020

00u00 0 Showbizz Hans Bourlon wisselde gisteren even zijn petje van CEO voor dat van volbloed kunstliefhebber. De topman van Studio 100 heropende in het gezelschap van zijn broer Joost, minister Bart Somers en politica/presentatrice Goedele Liekens het Mechelse museum 'Het Kunstuur', een privaat initiatief van de broers Bourlon om kunstschilders in de spotlights te plaatsen. Al lichtte Bourlon ook even de toestand bij Studio 100 toe.

"Uiteraard ben ik blij dat de versoepelde maatregelen ervoor zorgen dat mensen opnieuw deze werken in 'Het Kunstuur' kunnen zien en kaartjes kunnen kopen", klonk het. "Toen de lockdown van start ging, viel de ticketverkoop volledig stil. Dat was ook het geval bij Studio 100. Wij hadden verschillende grote musicals lopen en op de planning staan, maar op een bepaald moment moet je vaststellen dat nul mensen een kaartje kopen. Terwijl dat er voordien duizenden per dag waren. Da's confronterend. Zeker ook omdat er niets anders dan onzekerheid is. Maar we moeten als culturele sector positief blijven. Ik ben zelf geen doemdenker. Dit komt goed, sowieso." $