Studio 100 annuleert Rewind Party vanavond al: “Wie naar het Sportpaleis wil rijden: heel spijtig, maar niét doen”

ShowbizzEen streep door de zeven Sportpaleisconcerten van Studio 100 dit weekend. De eerste Rewind Party vanavond, waarop de nieuwe K3 voor het eerst zou optreden, mocht officieel nog doorgaan. “Maar de gouverneurs kunnen nog ingrijpen waardoor de situatie té onzeker is. We zijn genoodzaakt te cancelen”, zegt Gert Verhulst.

“Maandenlang hebben we uitgekeken naar de Rewind Parties en de Grote Sinterklaasshow. Alles is gerepeteerd, het podium is opgebouwd, het licht hangt, de kostuums zijn klaar. Opnieuw een mokerslag voor ons bedrijf en alle medewerkers die hun hart en ziel in de voorbereiding hebben gestoken”, zeggen Gert Verhulst, Hans Bourlon en Anja Van Mensel van Studio 100 in een gezamenlijk statement.

Dit weekend zouden ze in totaal 100.000 mensen verwachten in het Sportpaleis. Op zaterdag en zondag vier keer voor de Grote Sinterklaasshow, op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond voor de Rewind Party. “De maatregelen gaan dan wel pas zaterdag in, maar de gouverneurs kunnen ook voor vanavond nog ingrijpen. Dat maakt de situatie zo onzeker dat wij genoodzaakt zijn om ook vanavond te cancelen”, aldus nog Verhulst en co.

Alle tickethouders worden in de loop van volgende weken gecontacteerd. “Voor de jongeren die samen een feestje wilden bouwen, vanavond al, is het balen. Aan hen beloven we: het feestje zal er komen, alleen zal het niet dit weekend zijn”, klinkt het bij Studio 100.

In het Studio 100 Pop-Up Theater kan de musical Daens dit weekend nog wel plaatsvinden. Dat gaat telkens om 1.200 toeschouwers en is dit weekend nog toegelaten. Wie tickets had voor voorstellingen vanaf maandag, wordt gecontacteerd voor een nieuwe datum.

