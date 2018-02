Student wil filmklas rond Woody Allen stopzetten EDA

10 februari 2018

10u22 1 Showbizz Een student van de University of California in San Diego heeft bijna 15.000 handtekeningen opgehaald met een petitie waarin hij vraagt een speciale filmklas over Woody Allen stop te zetten. De cursus wordt sinds begin jaren negentig aangeboden. Maar nu de integriteit van Allen weer ter discussie staat, vindt de student het ongepast dat de universiteit zoveel speciale aandacht aan de filmmaker besteedt.

Dylan Farrow, de adoptiefdochter van Allen, betichtte Allen in een open brief aan The New York Times ervan haar vroeger op zolder misbruikt te hebben. Het was niet de eerste keer dat kinderen van zijn ex-vrouw Mia Farrow zo'n beschuldiging uitten. Maar in de lange reeks #MeToo-onthullingen hebben veel acteurs nu hun handen van Allen afgetrokken.

De regisseur zelf ontkent alle aantijgingen. Het is overigens nog niet duidelijk of de universiteit het verzoek om de filmklas te stoppen zal inwilligen. Een woordvoerder laat in de Amerikaanse media weten het verzoek te overwegen.