Student Vic van Pukkelpop gegooid in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen': écht of in scène gezet?

20u46 0 VTM Tomas De Soete kreeg de ondankbare taak om Vics festivaldag te verpesten. Showbizz Gisteren kon heel Vlaanderen zien hoe de - op het eerste gezicht - onvergetelijke festivaldag van student Vic op Pukkelpop volledig omsloeg. Zijn ouders wilden hun zoon een lesje leren voor zijn slecht rapport, en vroegen Jens en zijn 'Hoe Zal Ik Het Zeggen'-team om die boodschap over te brengen. Met alle gevolgen van dien.

Komiek Jens schakelde namelijk Tomas De Soete in, die er uiteraard net op de planken stond. Vic werd op het podium geroepen, waarna zijn bandje werd doorgeknipt. De jongeman werd vervolgens door veiligheidsagenten weggeleid en overgeleverd aan zijn ouders. De student werd in andere woorden weer huiswaarts gestuurd.

"Bloedbad"

“Dit is geen rapport, dit is een bloedbad”, reageerde De Soete wanneer die de punten van Vic zag. “Er was een duidelijke afspraak met je ouders: slecht rapport, geen Pukkelpop. Ik denk dat je de ernst van de situatie niet beseft.”

Écht van festivalweide gegooid?

Vraag is nu natuurlijk: zat het feestje er die dag écht op voor Vic? Of had VTM een compensatie achter de hand voor het dure festivalticket van de student? Dat laatste, zo blijkt. "Er is Vic een nieuw bandje gegeven, en dus heeft hij verder kunnen genieten van het festival", laat de zender ons weten. Zo kon Vic dus toch nog genieten van zijn tijd op de weide.