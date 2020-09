Stubru-stem Joris Brys is besmet met het coronavirus: “Het is geen pretje” Jacob De Bruyne

07 september 2020

18u35 1 Radio Radio-dj Joris Brys (31) is een van de medewerkers van Studio Brussel die besmet is met het coronavirus. Dat vertelde de dj zelf op radiozender. Brys zal dus even niet meer te horen zijn op de zender. Ook de presentatie van ‘Sports Late Night’ op VIER zal hij aan zijn collega’s moeten overlaten.

“Ik hoop dat ik tijdens dit gesprek niet begin te hoesten”, opende Joris Brys toen collega Fien Germijns (25) hem thuis opbelde. “Vorige week testte ik positief op corona en dat was even schrikken.” Veel woorden maakte Brys, die verder nog vertelde dat alles nu goed gaat, er niet aan vuil. Al zond hij nog een waarschuwing de wereld in. “Pas op”, zei hij. “Ik heb het gehad en het is geen pretje, ik roep iedereen op om niet te los te worden en mondmaskers te blijven dragen en afstand te houden.”

Maandag deelde Stubru mee dat er intussen drie postieve besmettingen zijn bij de zender. Brys, die vorig radioseizoen Christophe Lambrecht verving in het blok tussen 9u en 12u, is dus een van hen. De positieve test van de Antwerpenaar betekent ook dat hij voorlopig het voetbalprogramma ‘Sport Late Night’ op VIER niet meer zal presenteren, meldt VIER. Brys doet dat normaal gezien afwisselend met Gilles De Coster (39) en Bart Raes (51).

“Volgens de afspraken”

Een verklaring heeft VRT niet voor de besmettingen bij de radiozender. ”Onze teams werken nauw samen, op de redactie en in de studio, maar dat gebeurt helemaal volgens de afspraken om afstand te houden en met een mondmasker waar nodig. Toen een eerste en daarna een tweede medewerker positief op corona testte hebben we meteen uit voorzorg gereageerd: de teams werken van thuis en iedereen laat zich testen. We laten de gezondheid van onze medewerkers primeren.”, klinkt het bij de omroep.

Michèle Cuverlier (tussen 6u en 9u) en Fien Germijns (16u en 19u) zijn de enige dj’s die nog live presenteren op Studio Brussel, de rest van de dag wordt opgevuld met muziek. Een voltallige thuisbezetting is, wegens gebrek aan capaciteit van technische middelen en manschappen, niet mogelijk, klinkt het hij de VRT.