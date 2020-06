StuBru-stem Flo ‘Flowjob’ Windey aan de slag bij Het Nieuwshuis Mark Coenegracht

30 juni 2020

Flo Windey, stilaan omschreven als de nieuwe Goedele Liekens en vooral bekend van haar spraakmakende Stu Bru's You Tubereeks 'Flowjob', start met onmiddellijke ingang als freelancer-producer bij Het Nieuwshuis, het productiehuis van Eric Goens, bekend van o.a. 'Het Huis', 'Niveau 4' en straks 'De Zomer Van'. Ze zal evenwel ook nog aan de slag blijven bij Studio Brussel.

Flo Windey, die eigenlijk Florence heet en op 14 juli 25 jaar wordt, won in 2015 een wedstrijd van Studio Brussel waarbij ze 24 uur lang het Snapchatprofiel van ‘Fok de blok’ mocht overnemen. In 2018 trok ze naar de festivals als ‘Moeder Floverste’, bij wie festivalgangers te biecht gingen. Sinds september vorig jaar had ze haar eigen reeks ‘Flowjob’ waarin ze openhartige praatte over seks, gender en geaardheid.

Voor welke programma’s Flo aan de slag gaat bij ‘Het Nieuwshuis’ is nog niet geweten.