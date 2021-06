StuBru-presentatrice Flo Windey werd op straat al te vaak lastiggevallen: “Ik ga nooit joggen zonder m’n papa te laten weten waar”

Na ‘Club Flo’ op VTM2 heeft Flo Windey nu ook een eigen radioprogramma op Studio Brussel. In ‘#FokDeBlok’ steekt ze studenten een hart onder de riem en dat doet ze als ervaringsdeskundige: Flo heeft een bachelor radiojournalistiek op zak en deed daar nog een jaar tv- en audiovisuele communicatie bovenop. “Toen ze me vroegen om een radioprogramma te presenteren, was ik in de wolken”, zegt de Brusselse aan Dag Allemaal. “Yes! Bring it on. Tot ze me alle schermen en schuivers toonden. Help! De eerste dagen heb ik een paar foutjes gemaakt, maar intussen zit ik helemaal op de rails.”