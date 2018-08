StuBru krijgt klap, Radio 2, Qmusic en MNM lokken meer luisteraars MC

Indrukwekkende luistercijfers voor Radio 2. Dagelijks luisteren ruim 1,3 miljoen Vlamingen, overwegend 55-plussers, naar de populairste VRT-zender. StuBru krijgt een stevige klap.

Radio 2 doet het met 31,2% marktaandeel nog beter dan bij de vorige meting, toen de zender 30,5% haalde. Qmusic, hitbastion dat zich voornamelijk richt op 18 tot 44-jarigen, doet het ook bijzonder goed en haalde tussen maart en juni van dit jaar dagelijks gemiddeld ruim 830.000 fans. Daarmee is Qmusic de tweede populairste Vlaamse zender bij het grote publiek (van 12,4 naar 12,6% marktaandeel) en de nummer één in de commerciële doelgroep. Qmusic springt immers over StuBru, dat de voorbije maanden een fameuze tik kreeg en het nu met dagelijks 629.000 luisteraars moet stellen (van 11,2 naar 10,3% marktaandeel).

Jongerenradio MNM doet het dan weer heel wat beter en stijgt behoorlijk (10,57%). Met dank aan het populaire 'Marathonradio', fel gekoesterd bij studenten. Uit VRT-onderzoek blijkt dat één student op de drie zich echt gesteund voelde door MNM in de blokperiode. Afwachten nu of MNM die jongeren kan vasthouden.

Aan de Medialaan is er niet alleen feest bij Qmusic, maar ook bij Joe. De zender lanceerde eerder al de ochtendradio met Sven en Anke en maakt ook digitale radio op maat van de luisteraar. Maar nog voor deze vernieuwingen haalde Joe het beste cijfer ooit.

Bij de kleintjes doet Nostalgie het wat minder goed. Ook Radio 1 verliest aanhang en zakt opnieuw onder de grens van 8% marktaandeel. Helemaal onderaan bengelt klassiekemuziekzender Klara, die van 2,5 naar 2,2% zakt.