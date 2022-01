Stromae verklapt op Qmusic hoe hij z’n frieten het liefst eet en of hij wil deelnemen aan ‘The Masked Singer’

showbizz IN BEELD. Anke De Ridder showt haar nieuwe vriendin tijdens ‘Dancing With The Stars’

Vanavond is het de derde keer in 2022 dat de deelnemers van ‘Dancing With the Stars’ hun aangeleerde moves live mogen demonstreren. De top vier brengt deze week elk één dans, waarbij ze voor de gelegenheid gekoppeld zijn aan een andere danspartner. Jonatan krijgt Margot naast hem, Nora danst met Simone, Nina demonstreert haar moves met Frank en Lotte zorgt voor een primeur door met Björk de dansvloer te betreden. Alsof die wissel nog niet zwaar genoeg is, volgt er voor de kandidaten ook nog een discoduel op het scherpst van de snee...

30 januari