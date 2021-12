Stromae trapt de deur van Amerika helemaal in: “Hij heeft er vroeger de basis gelegd, nu bouwt hij verder”

“Ik zal vrijdag live optreden in ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.” Een cadeautje van Paul Sinterklaas Van Haver dat hij op zijn sociale media dropte op 6 december. Nog groter de verrassing dat hij plots woensdagnacht al te gast was in één van de best bekeken talkshows van Amerika - ook Nicole Kidman was erbij. Onze Rwandese Belg - nog altijd ‘maar’ 36 - bracht er een uitmuntende live-versie van ‘Santé’, zijn nieuwste single waarmee hij in oktober zijn comeback bevestigde na zes jaar radiostilte. Een optreden dat intussen al meer dan 150.000 keer werd bekeken, en waar reacties als ‘Is dit zelfs live? Dit is gewoon té goed’ en ‘Deze man is een genie’ naar gesmeten worden. “Een ideale return na jaren afwezigheid”, zegt platenbaas Patrick Guns van Universal. “Dit is het eerste feit in een ongelofelijke campagne die de komende maanden nog meer vorm zal krijgen”, gaat hij verder. “Zoals we gewend zijn bij Stromae zullen er nog veel visuele en muzikale hoogtepunten volgen, die hij dan in spectaculaire liveshow zal verwerken en in spectaculaire video’s.”