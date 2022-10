Stromae over zijn samenwerking met popster Camila Cabello: “Ik was verrast dat ze al van mij had gehoord”

CELEBRITIESAfgelopen juli bracht hij het nummer ‘Mon Amour' met Camila Cabello (25) uit. In een exclusief interview met ‘Rolling Stone’ vertelt Paul ‘Stromae’ Van Haver (37) voor het eerst over de populaire samenwerking met de ‘Havana’-zangeres.

Het begon allemaal op het Met Gala, in New York. De twee muzikale grootheden ontmoetten elkaar voor het eerst op de rode loper van het prestigieuze evenement. “We waren in de rij aan het wachten en ik stond achter Camila. Ze herkende me onmiddellijk. Ik was zo verrast dat ze al van mij had gehoord”, vertelt Stromae opgewekt. “Ik was eerst niet zeker of zij het was, dus ik vroeg: “Ben jij Camila Cabello?” Ze antwoordde: “Ja, ik ben een grote fan.””

Daarna bleven de twee artiesten in contact met elkaar. “Op een dag stuurde ze dat ‘Mon Amour’ haar favoriete nummer op mijn nieuwste album ‘Multitude’ was. Ik zei: “Dat is mijn volgende single. Wil je samenwerken?”” Stromae herinnert zich dat de populaire zangeres door het dolle heen was. “Ze antwoordde drie keer ja, in hoofdletters.” En zo ontstond de samenwerking tussen Camila Cabello en Stromae. Eentje waar hij ook zeer trots op is. “Ik hou van de manier hoe ze zingt op het lied. Ik heb altijd al geluisterd naar Latin, dus misschien dat wel de reden waarom we zo goed overeenkomen", besluit hij.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Stromae en Camila Cabello © Instagram Stromae

In het interview geeft hij ook zijn ultieme droom prijs. “Ik zou met ‘Multitude’ graag genomineerd worden voor een Grammy. Dat zou me zo trots en blij maken”, vertelt Stromae. “Als muzikant is een Grammy winnen dé droom. En als Franstalige zanger zou dat nog specialer zijn. Dat zou pas echte erkenning zijn voor mijn werk, buiten Europa.”

