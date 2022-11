Stromae maakt indruk tijdens optredens in Madison Square Garden: 40.000 monden vallen open

MuziekStromae (37) wist Madison Square Garden volledig in te pakken. De Belgische zanger mocht twee dagen voor zo’n 40.000 mensen optreden in een van de grootste zalen van New York City. Sociale media lopen vol met beelden van aanwezigen die helemaal losgingen op de muziek. Zeker op het nummer ‘Alors en Danse’ kon de zaal zich niet bedwingen, aangezien het lied een gigantische trend is geweest op TikTok.