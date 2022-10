Stromae is de eerste headliner voor Rock Werchter 2023

Celebrities “Dankbaar dat ik nog leef”: Selena Gomez openhartig over gezond­heids­pro­ble­men in nieuwe documentai­re ‘My Mind & Me’

Selena Gomez (30) heeft de eerste trailer van haar documentaire ‘My Mind & Me’ gelanceerd. De zangeres maakte in september bekend dat de documentaire eraan komt. Maar nu weten we ook hoe die eruit zal zien. De film documenteert zes jaar lang het leven van Gomez. In die periode had ze heel wat gezondheidsproblemen: door een lupusdiagnose maar ook door depressie en een angststoornis. “Ik ben dankbaar dat ik nog leef”, zegt de actrice. De documentaire is vanaf 4 november te zien op Apple TV+.

11 oktober