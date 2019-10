Stromae dient klacht in tegen Franse conservatieven Redactie

15 oktober 2019

11u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Stromae wil klacht indienen tegen een conservatieve groep in Frankrijk. Die gebruikte zijn nummer ‘Papaoutai’ tijdens een manifestatie tegen de nakende uitbreiding van het recht op kunstmatige bevruchting.

Frankrijk mag dan wel het land zijn van liberté, égalité en fraternité, de gelijkheden en vrijheden zijn lang niet absoluut. Zo hebben niet al onze zuiderburen recht op kinderen. In Frankrijk komen enkel heterokoppels in aanmerking voor medische assistentie bij een kinderwens. Lees: kunstmatige bevruchting. President Emmanuel Macron wil daar verandering in brengen. Momenteel ligt er een wetsvoorstel klaar dat het recht op procréation médicalement assistée (PMA) uitbreidt naar alleenstaande vrouwen en lesbische koppels.

Volgens peilingen kan een meerderheid van de Fransen zich daarin vinden. Toch weerklinkt het protest zeer luid in bepaalde conservatieve hoeken. Onder impuls van Manif Pour Tous, de groep die in 2013 fel betoogde tegen het homohuwelijk, kwamen vorige week zo’n 75.000 Fransen op straat. Zonder zijn goedkeuring of medeweten werd ook onze eigenste Stromae daarin betrokken. Bij wijze van aankondiging van een van de sprekers op de manifestatie, werd diens nummer ‘Papaoutai’ gedraaid. Die titel laat zich in het Nederlands vertalen als ‘Papa, waar ben je?’

De link tussen het nummer en de manifestatie leek de organisatoren dus zonneklaar, al is dat de Brusselaar in het verkeerde keelgat geschoten. Hij overweegt nu om klacht in te dienen. Die klacht zou niet kansloos zijn. Het auteursrecht stelt namelijk dat wie een muziekstuk wil gebruiken op een openbaar evenement daarvoor toestemming moet hebben van die auteur. Dat was hier niet het geval.

Een opvallend conflict, maar dan wel eentje dat vrij vaak voorvalt. In het verleden stonden nog al artiesten op hun achterste poten als hun muziek werd gebruikt als politiek/maatschappelijk statement. Tijdens de voorbije Amerikaanse presidentsverkiezingen protesteerden onder anderen Neil Young, R.E.M., Adele, Elton John en The Rolling Stones toen hun muziek werd gebruikt bij de campagne van Donald Trump.