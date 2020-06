Striptekenaar Merho van ‘De Kiekeboes’: “Eigenlijk wilde ik cabaretier worden” Christophe D'huysser

12 juni 2020

09u00

Bron: Story 0 Showbizz Zelfs na 155 albums moeten ‘De Kiekeboes’ nog lang niet aan populariteit inboeten. Met dank aan Merho (71), hun geestelijke vader. In zijn strips steekt hij graag de nodige humor. Mensen aan het lachen brengen was altijd zijn droom, vertelt hij in Story.

Waarin schuilt volgens jou het succes van ‘De Kiebeboes’?

Het is een warme, herkenbare familie. En de cocktail van een spannend plot, hedendaagse thema’s, humor en een paar soapelementen blijkt een groot publiek te boeien. Ik kreeg al zoveel blijken van waardering. Mensen die me laten weten dat ze een moeilijke periode doorkwamen met een dagelijkse dosis Kiekeboes, dat pakt me telkens weer, en maakt het werk zinvol.

In welk personage uit de reeks herken je jezelf het meest?

Ze zijn allemaal min of meer een afsplitsing van mezelf. Ik speel een beetje Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Maar volgens mijn intimi heb ik vooral trekjes van Marcel Kiekeboe. Net zoals het hoofdpersonage ben ik van nature weinig avontuurlijk. Enkel in mijn gedachten. Ik hou van mijn comfort.

Wat is het moeilijkste aan striptekenaar zijn?

De discipline die je aan de dag moet leggen. Stripmakers zitten altijd alleen thuis te werken. Er is weinig sociale controle, je moet jezelf aan een strak werkschema houden. Zeker in de tijd dat ik nog dagelijks in de krant stond.

In sommige situaties zou ik graag wat assertiever reageren. Net zoals mijn stripfiguren dat doen. Merho

Je bent nu 71. Heb je het moeilijk met ouder worden?

Totaal niet. Ik heb het geluk om nog vrij gezond te zijn, en dankzij het succes van ‘De Kiekeboes’ draai ik nog altijd mee. Het feit dat iedereen met wie ik samenwerk jonger is dan ikzelf, houdt me scherp.

Heb je een vreemde gewoonte?

Ik kan soms krenterig doen over dingen van een paar euro. Over grote bedragen, zoals bij de aankoop van een huis of een auto, beslis ik dan weer heel gemakkelijk. Als ik het me kan permitteren en het is het me waard, dan is de koop vrij vlug beklonken.

Op welk talent van een ander ben je jaloers?

Telkens ik een cabaretier of stand-upcomedian aan het werk zie, word ik een beetje jaloers. Een volle zaal laten lachen lijkt me het absolute einde, je krijgt meteen respons op wat je doet. Eigenlijk is strips maken mijn tweede keuze op carrièrevlak.

Als je één ding aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou dat zijn?

In sommige situaties zou ik graag wat assertiever reageren. Net zoals mijn stripfiguren dat doen. Maar bij hen denk ik soms wel een half uur na over de juiste repliek. Dus eigenlijk spelen die vals (lacht).

Strips worden nog vaak geassocieerd met kinderen. Schuilt er nog een groot kind in jou?

Tegenwoordig lezen zeker zoveel volwassenen als kinderen strips, hoor. Maar om grappige verhalen te bedenken moet je je inderdaad gedragen als een kind dat in de zandbak speelt. Vervelende zaken zoals administratie laat ik dan ook over aan mijn vrouw!

