Stripscenarist Raoul Cauvin van ‘Sammy’ overleden op 82-jarige leeftijd

Raoul Cauvin is in september 1938 geboren in Antoing, in de provincie Henegouwen. Hij was één van de productiefste scenarioschrijvers van België. Cauvin studeerde steendrukkunst aan het Sint-Lucasinstituut te Doornik. In 1960 begon hij zijn carrière bij de uitgeverij Dupuis. In het begin werkte hij er als letteraar. Niet veel later ging hij er als cameraman aan de slag en dat in de tekenfilmstudio van Dupuis. Beetje bij beetje begon hij ook scenario’s te schrijven. Acht jaar later, toen het stripblad ‘Robbedoes’ van Dupuis nood had aan nieuwe scenaristen, kende Cauvin zijn grote doorbraak.