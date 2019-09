Strikt embargo, maar vervolg op ‘The Handmaid’s Tale’ lekt toch uit KD

05 september 2019

10u00 0 Showbizz De succesroman ‘The Handmaid’s Tale’, waarop de gelijknamige reeks gebaseerd is, krijgt volgende dinsdag een vervolg in boekvorm met de publicatie van ‘The Testaments’. Alleen zijn er nu al ongeveer 800 Amerikanen die het boek gelezen hebben. “Een fout van de verkoper.”

Het boek mocht pas op dinsdag 10 september verschijnen, maar wie het boek in de VS bestelde via Amazon kreeg het quasi meteen thuisbezorgd. Dat terwijl al wie een drukproef mocht lezen - waaronder enkele journalisten en de juryleden van de prestigieuze Bookerprijs - een streng contract moest ondertekenen waarin stond dat ze het embargo zouden respecteren en niets uit het boek zouden vrijgeven. Dat Amazon de boeken nu al levert, zorgt voor wrevel bij de gewone boekhandelaar die zich wél aan het afgesproken embargo houdt. De uitgever van de roman zit met de handen in het haar. “Het gaat om een fout van de verkoper, maar die is nu weer rechtgezet”, klinkt het persantwoord dat het de wereld instuurt.

Het boek werd geschreven door de ondertussen 80-jarige Margaret Atwood. 34 jaar geleden schreef ze het eerste deel, maar nu pas komt er een vervolg door het succes van de reeks ‘The Handmaid’s Tale’. Ook van het nieuwe boek, dat zich 15 jaar na het eerste afspeelt, zou er een serie gemaakt worden. Of en wanneer die er komt, is niet duidelijk. Het boek is vanaf 10 september ook bij ons in de boekhandel te vinden. In de Britse krant The Guardian kunnen fans nu al een stukje lezen.