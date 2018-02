Strijd om hoederecht: Jeff Hoeyberghs dreigt te vervreemden van derde kind Erik Segers

13 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik hou m’n hart vast", zegt Jeff Hoeyberghs (56). Zijn oudste kinderen maken al jaren geen deel meer uit van z’n leven, en nu dreigt de geschiedenis zich te herhalen met z’n jongste zoon Louis (8). In maart doet de rechtbank uitspraak over het hoederecht, meldt Dag Allemaal.

Ouderverstoting, het komt almaar vaker voor. En Jeff Hoeyberghs weet er alles van: "Mijn zoon Caius is 25, mijn dochter Raccea is 23. Maar ik zie hen nooit meer, ze wonen ergens aan de andere kant van Andorra bij hun moeder." Het valt Jeff, die ook in de dwergstaat resideert, zwaar. 

Dag Allemaal spreekt met hem in z’n Hoffkliniek in Maaseik, waar hij op blitzbezoek is. En waar zijn jongste zoon Louis het merendeel van z’n tijd doorbrengt, bij z’n mama Evelyne. De bekende plastisch chirurg argumenteert vlijmscherp, maar is tegelijk ook emotioneel.

"Marly-Ann, mijn ex-vrouw, heeft Raccea en Caius van mij afgescheurd, jaren geleden al. En dat heeft een geweldig negatieve impact op hen. Want ouderverstoting staat hun geluk in de weg. Da’s bewezen", vertelt Jeff. "Kinderen die het slachtoffer zijn van ouderverstoting, blijven gespleten voor de rest van hun leven. Zij kúnnen nooit echt gelukkig worden. Zeker als de vader verstoten wordt."

