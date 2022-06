Streetfoodfestival Bockie De Repper en Mathieu Terryn van start in Antwerpen

Celebrities Advocate Amber Heard: “Actrice wil in beroep gaan, jury werd beïnvloed door sociale media”

Ze mag dan grotendeels het onderspit hebben moeten delven in de rechtszaak die Johnny Depp (58) tegen haar aanspande, maar Amber Heard (36) is duidelijk niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. De actrice zou in beroep gaan tegen het vonnis, aldus haar advocate Elaine Bredehoft.

2 juni