Streep door de rekening voor Suikerrock: hun headliner valt weg DBJ

04 maart 2019

15u31 0 Showbizz Vandaag raakte bekend dat Keith Flint, frontman van The Prodigy, uit het leven stapte. Droef nieuws, ook voor de organisatoren van Suikerrock in Tienen want de Britse band was er op zaterdag 27 juli headliner.

“Met grote droefenis hebben we vernomen dat Keith Flint, zanger van The Prodigy overleden is. Ons medeleven gaat uit naar de familie en naasten. Wij zullen verder communiceren wanneer er meer duidelijkheid is over het geplande optreden op Suikerrock. #RIPKeithFlint”, staat er te lezen op de website van Suikerrock.

Het is een serieuze streep door de rekening van de organisatie, want het festival in Tienen programmeerde de dance-formatie als headliner op zaterdag. Nu staan voor zaterdag enkel de nog de West-Vlamingen van Goose op de affiche. Zij zouden samen met The Prodigy zorgen voor de electro-avond op zaterdag.

Op zondag staan Marco Borsato en Niels Destadsbader ingepland. Meer informatie op https://www.suikerrock.be.