Streamz voegt nu ook HBO Max toe aan aanbod: deze nieuwe titels mag je verwachten

TVEr was al een samenwerking met HBO, maar streamingdienst Streamz breidt vanaf 10 mei zijn aanbod nog serieus uit door HBO Max toe te voegen aan het menu. Daardoor krijgen abonnees toegang tot nieuwe, exclusieve Amerikaanse topreeksen zoals het prestigieuze ‘Raised by Wolves’ en het volgende hoofdstuk van ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’.

“Het is voor de tv- en filmfans in Vlaanderen erg goed nieuws dat we ons HBO-aanbod verder uitbreiden met nieuwe Amerikaanse topseries en -films van HBO Max”, zegt Peter Vindevogel, CEO van Streamz. “Ook voor Streamz is de samenwerking met HBO belangrijk: naast onze focus op lokale fictie kunnen we hierdoor nog meer internationale reeksen en films aanbieden. Amper acht maanden na de lancering van Streamz is de uitbreiding een belangrijke mijlpaal in ons verhaal.” Ook de samenwerking met het Nederlandse Videoland wordt trouwens nog versterkt: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons”, zegt Vindevogel.

Sinds de lancering in september 2020 bood Streamz al een honderdtal internationale reeksen en films aan, onder meer dankzij een samenwerking met het Amerikaanse HBO. Nu breidt het Vlaamse streamingplatform zijn HBO-bibliotheek uit met de originele reeksen van HBO Max. En er zitten ook heel wat nieuwe Vlaamse reeksen aan te komen.

Een overzicht.

Nieuw van HBO Max

‘The Flight Attendant’ (fictiereeks): vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

‘The Big Bang Theory’-ster Kaley Cuoco speelt stewardess Cassandra Bowden, die in Bangkok op een ochtend wakker wordt in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed, met een lijk naast haar in bed en geen idee wat er gebeurd is. In deze komische thriller, gebaseerd op de gelijknamige ‘New York Times’-bestseller, zijn er ook rollen voor de bekende Nederlander Michiel Huisman (‘Game of Thrones’), Rosie Perez (‘Do the Right Thing’) en Zosia Mamet (‘Girls’).

‘Raised by Wolves’ (fictiereeks): vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

‘Raised by Wolves’ is een nieuwe sciencefictionreeks van Ridley Scott (‘The Martian’, ‘Gladiator, ‘Blade Runner’). Twee androids hebben de taak gekregen om op een mysterieuze planeet kinderen op te voeden en het menselijke ras een tweede kans te geven. Wanneer de ontluikende menselijke kolonie vernietigd dreigt te worden, leren de androids dat het controleren van de mens een onderschatte en verraderlijke taak is.

‘Zack Snyder’s Justice League’ (film): vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

Volledig scherm Een beeld uit 'Zack Snyder's Justice League' © AP

De langverwachte director’s cut van ‘Zack Synder’s Justice League’ is binnenkort beschikbaar op Streamz. Een eerste versie van de film verscheen al in 2017, maar de regisseur Zack Snyder moest toen afzien van de postproductie. Een heuse beweging ontstond onder de fans, die zorgden voor de trending hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

‘Locked down’ (film): vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

Volledig scherm 'Locked Down' © HBO Max

In de romantische komedie en misdaadfilm ‘Locked Down’ staan Linda (Anne Hathaway) en Paxton (Chiwetel Ejiofor) op het punt uit elkaar te gaan, wanneer in Londen een verplichte lockdown wordt afgekondigd. Noodgedwongen slijten de ex-geliefden hun dagen samen thuis.

‘Genera+ion’ (fictiereeks): vanaf 23 juni beschikbaar op Streamz en Streamz+

Deze reeks volgt een groep middelbare scholieren in California. Ze verkennen elk hun seksualiteit in een moderne wereld. Ze botsen daarbij ook snel op de diepgewortelde overtuigingen van hun conservatieve gemeenschap. Justice Smith (‘Paper Towns’, ‘The Get Down’) speelt Chester, een raadselachtige queer tiener die de dresscodes aan zijn laars lapt, of eerder aan zijn flashy crop tops. Tegenover hem staat de leerlingenbegeleider Sam, gespeeld door Nathan Stewart-Jarrett (‘Misfits’), die als millennial een heel andere queer-ervaring heeft en het verschil tussen beiden is één van de drijvende krachten in de reeks. De reeks werd gemaakt door de 18-jarige Zelda Barnz en haar vader Daniel Barnz, die ook regisseert.

En ook nog:

- ‘Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests’ (docu-film): vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Wahl Street’ (docu-reeks): vanaf 19 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Generation Hustle’ (docu-reeks): vanaf 19 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Superintelligence’ (film): vanaf 2 juni beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Search Party’ (fictiereeks): vanaf 16 juni beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Let Them All Talk’ (film): vanaf 30 juni beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Expecting Amy’ (docu-reeks): vanaf 7 juli beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘The Fresh Prince of Bel-Air Reunion’ (special): nog geen releasedatum bekend

- ‘The Sex Lives of College Girls’ (fictiereeks): nog geen releasedatum bekend

- ‘Gossip Girl’ (fictiereeks, remake): nog geen releasedatum bekend

- ‘And Just Like That’ (fictiereeks, vervolg op ‘Sex and the City’): nog geen releasedatum bekend

- ‘Nicki Minaj’ (docu-reeks): nog geen releasedatum bekend

Nieuw van HBO

Naast de nieuwe HBO Max-titels brengt Streamz de komende maanden ook heel wat nieuwe populaire HBO-titels. Zo verschijnt in mei het vierde seizoen van de dramareeks ‘In Treatment’. De reeks krijgt hiermee na tien jaar een reboot, met Uzo Aduba (‘Orange is the New Black’) in de rol van de empatische therapeut Dr. Brooke. Verder kunnen de Streamz-abonnees ook uitkijken naar vervolgseizoenen van het Emmy winnende ‘Insecure’ van en met Issa Rae en het langverwachte derde seizoen van ‘Succession’, over de steenrijke familie Roy. Er komen ook nieuwe afleveringen aan van ‘Gentleman Jack’, ‘We’re Here’, ‘Betty’ en er is ook het elfde seizoen van ‘Curb Your Enthusiasm’ .

HBO brengt ook nieuwe titels naar Streamz, zoals ‘Scenes from a Marriage’, een hedendaagse adaptatie van de Zweedse klassieker van Ingmar Bergman, met Oscar Isaac en Jessica Chastain. En de film ‘Oslo’ met Ruth Wilson (‘Dark Materials’) en Fleabags Andrew Scott, naar het gelijknamige theaterstuk, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over geheime onderhandelingen tussen Israëli’s, Palestijnen en een Noors koppel dat leidde tot de Oslo-akkoorden van 1993.

Nieuw van eigen bodem

‘Glad IJs’: vanaf 16 juni 2021 beschikbaar op Streamz en Streamz+

De VTM-reeks ‘Glad IJs’ is een komische misdaadreeks in een regie van Raf Reyntjens (‘Déja-Vu’) en Koen Van Sande (‘16+’ en ‘De Vijfhoek’) en geschreven door onder meer Jacques Boon (‘Souvenir’) en Daniel Lambo (‘Duts’), waarin ijsroommagnaat Philip Druyts (aka Phil Frisco) ontvoerd wordt. Philip is een succesvol ondernemer, die blind is voor de problemen die zich binnenshuis afspelen. De makers wisten een topcast te strikken met onder meer Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Koen De Bouw, Luk Wyns, Vincent Van Sande, Barbara Sarafian, Lize Feryn, Tiny Bertels, Laurence Roothooft, Peter Van den Eede, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Ward Kerremans en Marthe Schneider. Later te zien op VTM.

‘F*** you Very Very Much’: zomer 2021

Deze nieuwe Streamz Original volgt het chaotische bestaan van An (Frances Lefebure) die plotsklaps besluit om haar leven over een andere boeg te gooien. Ze dumpt haar vriend, neemt ontslag op haar werk en post op haar Instagram geen foto’s meer van haar allerlaatste quinoa-creatie, wel van haar apocalyptische katerkop. Bert Scholiers (‘Charlie en Hannah gaan uit’) en Jonas Govaerts (‘Welp’) regisseren deze reeks met Evelien Bosmans en Daphne Wellens die de beste vriendinnen van An spelen. Een eigenzinnige komische reeks over jezelf terugvinden ten tijde van Tinder, Trump en Tofu. ‘F*** You Very Very Much’ werd gemaakt door het productiehuis Caviar, dat zondagnacht met de film ‘Sound of Metal’ twee van de zes Oscarnominaties wist te verzilveren. De reeks zal later ook te zien zijn op Play4.

‘Storm Lara’: zomer 2021

Volledig scherm 'Storm Lara' © Streamz

Ella Leyers steelt de show in het spannende drama ‘Storm Lara’, de nieuwste Streamz Original in een regie van Kadir Ferati Balci (‘Cold Courage’). De vierdelige dramareeks gaat over alle facetten van de liefde: de opwinding van pril geluk, de sleetsheid van een al wat langere relatie, maar ook over jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Leyers speelt Lara, een energieke 32-jarige vrouw, die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat de formule niet meer lang zal werken.

‘The Window’: najaar 2021

Volledig scherm 'The Window' © Streamz

‘The Window’ is een karaktergedreven thriller die zich afspeelt in de wereld van het profvoetbal. De serie volgt een ensemble cast van spelers, agenten, clubeigenaren, beheerders en journalisten, en verkent de meedogenloze werking buiten het veld van het spel. Jordan Burdett (Samuel Jordan) is een volgzaam 17-jarig voetbaltalent dat door elke Europese club begeerd wordt. Lynn Van Royen (‘Beau Séjour’ en ‘De Twaalf’) speelt een belangrijke rol in de reeks, waarvan de laatste twee afleveringen worden geregisseerd door de Vlaming Pieter van Hees (‘Generation B’). Verder zien we ook Louis Talpe, Jenne Decleir, Barbara Sarafian en Ella Leyers. Deze Engelstalige serie is een productie van Boogie Entertainment en ZDF Enterprises, in coproductie met Fuiji Television network, Velvet en Streamz.

En ook nog:

- ‘Xander De Rycke Houdt het voor bekeken (The Covid Special)’: vanaf 3 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘D5R’ Seizoen 9: vanaf 2 juni 2021 beschikbaar op Streamz en Streamz+

- ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin Seizoen 2': najaar 2021

- ‘Mocro Maffia Seizoen 2 + 3': seizoen 2 vanaf 28 april beschikbaar op Streamz en Streamz+

Nu al zin om in je zetel te duiken? Bekijk hier het volledig aanbod van Streamz.

Lees ook: