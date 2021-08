Streamz lanceert trailer van 'Storm Lara' met Ella Leyers in de hoofdrol

In de trailer van deze nieuwe en spannende thriller zien we Lara (Ella Leyers) en Rafik (Wouter Hendrickx) die zich in de radiostudio klaarmaken om hun luisteraars door een stormachtige nacht te gidsen. Lara is een charismatische, maar complexe vrouw, die nooit een blad voor de mond neemt. Een mysterieuze beller (Anemone Valcke) doet de gemoederen hoog oplaaien in de studio en Lara’s karakter zal op de proef gesteld worden. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken...