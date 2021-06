Streamz komt met vierdelige documentaire over populair platform OnlyFans

TVOnlyFans zag het licht in 2016 en moest oorspronkelijk dienen als een platform waar artiesten tegen betaling exclusieve content konden aanbieden aan hun fans. Maar intussen staat OnlyFans vooral bekend om de weinig verhullende beelden die erop gepubliceerd. In de vierdelige documentaire ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse waarheid’ krijgen we een beter beeld van het fenomeen.

Het platform OnlyFans is op korte tijd ontzettend populair geworden. Overal ter wereld, inclusief ons land, proberen mannen en vrouwen voordeel te halen uit de content die ze delen op OnlyFans. Vooral bij influencers en realitysterren is het platform erg in trek. Zij delen er massaal intieme foto’s van zichzelf en geven zich zo letterlijk bloot aan hun fans. Een trend die vooral tijdens de coronacrisis erg populair geworden is. “Toen ik pas over OnlyFans hoorde, was ik direct gefascineerd en wilde ik vooral uitzoeken wat de makers drijft om ervoor te kiezen om deze content te verkopen op dit platform”, zegt documentairemaakster Cheeru Mampaey.

Maandloon in 24 uur

Cheeru Mampaey zoekt in ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse waarheid’ uit waarom het fenomeen zo in trek is. Daarbij laat ze tien Vlaamse OnlyFans-gezichten, onder wie Megan Desaever van ‘Temptation Island’, aan het woord. Waarom doen ze dit? Wat zijn de gevaren? Waar liggen hun grenzen? Is dit voor hen een droomjob? En verdienen ze ook echt de astronomische bedragen waarover wordt gesproken in de media?

Eind mei gaf ‘Temptation Island’-deelneemster Megan Desaever in een interview met HLN alleszins nog aan dat dat laatste zeker het geval is: “Mijn account is amper 24 uur online en ik heb al een maandloon verdiend. Voor een abonnement op mijn OnlyFans-account vraag ik momenteel 25 dollar (20,50 euro). En zodra ik meer content heb, ben ik van plan om die prijs nog te verhogen.”

De cast van de docureeks bestaat uit enkele bekende gezichten. Zo komen onder meer ook realityster en influencer Jamecia Baker (‘Ex On The Beach’) en Yana Daems (‘Temptation Island’) aan bod.

De docureeks zal in het najaar van 2021 te zien zijn op Streamz.

