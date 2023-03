STREAMINGTIPS. Van tragische prins tot koele zombiekiller: vijf streaming must-sees met dé ster van het moment Pedro Pascal

TVAls u tot op vandaag nog nooit van Pedro Pascal (47) hebt gehoord dan hebt u de laatste tien jaar gewoonweg geen tv gekeken. De Chileens-Amerikaanse acteur was het voorbije decennium alom tegenwoordig in enkele van de strafste producties ooit gemaakt. Van Westeros-capriolen over gewelddadige drugskartels tot -meest recent- een realistische zombievirusuitbraak. Deze week keert de 47-jarige acteur eindelijk terug als Din Djarin, de gemaskerde babysitter van Baby Yoda, in het langverwachte derde seizoen van ‘The Mandalorian’. De hoogste tijd om een streaminglijstje te wijden aan deze universele hunk, die alleen maar voortreffelijker wordt met de jaren.

‘Game of Thrones’ (Streamz)

Pedro Pascal liet zich het gros van z’n carrière opmerken in kleine rolletjes waaronder een eenmalige verschijning in de eerste aflevering van het vierde seizoen van ‘Buffy the Vampire Slayer’ (Disney+). De acteur had toen nog niet z’n iconische snor en werd in de aftiteling vermeld als Pedro Balmaceda. Toen Pedro’s moeder kort daarop uit het leven stapte en hij ter nagedachtenis aan haar haar familienaam overnam, keerde het tij want niet veel later werd Pascal gecast als Prince of Dorne, Oberyn Martell, in het vierde seizoen van de heetste show van dat moment: ‘Game of Thrones’. Een rol die hij te danken had aan klasgenoot Sarah Paulson, nota bene. “Het was een geweldige rol”, zei Pascal daarover in een interview met GQ. “Op het hoogtepunt van de populariteit van de show erin gaan, tien weken filmen en weer weggaan. Niemand kreeg de kans om mij beu te worden”.

‘Narcos’ (Netflix)

Integendeel: de wereld kreeg de kans om hem alleen nog maar leuker te gaan vinden. Hoewel heel wat acteurs met zijn profiel doorgaans in de klassieke rollen van bendeleden en drugshandelaren blijven steken, was ‘Narcos’ een game changer voor Pascal. De rol van ambigue DEA-agent Javier Peña, die moet overleven in een wereld vol geweld en corruptie, was oorspronkelijk voor iemand anders weggelegd maar het toeval koos Pascal. De reeks groeide uit tot een gigantische hit voor Netflix en booste Pedro’s carrière, sterkwaliteit en sex appeal aanzienlijk. Tegelijkertijd groeide ook de interesse voor zijn eigen achtergrondverhaal. Vlak na z’n geboorte moest Pedro’s familie immers Chili verlaten om het repressieve regime van Pinochet te ontvluchten. Pedro’s moeder Veronica was namelijk het nichtje van Andres Pascal Allende, de leider van de Revolutionaire Linkse Beweging en neef van de omvergeworpen president Salvador Allende. Pedro’s familie vluchtte naar de VS waar hij tegen alle verwachtingen in zoiets als een HBO-obsessie en een acteermicrobe ontdekte.

‘The Mandalorian’ (Disney+)

Pedro Pascal heeft veel van z’n succes te danken aan het feit dat hij zo een sympathieke peer is die op goed geluk de juiste connecties weet te maken. Zo gebeurde het alleszins met Jon Favreau, die hem castte als de stoïcijnse premiejager Din Djarin in ‘The Mandalorian’. Hoewel Pascal daarin amper z’n gezicht toont, maar volgens de gedragsregels van de Mandalorian zo veel mogelijk z’n helm ophoudt, zit de rol hem gegoten als Beskar-staal. Z’n humeurige en vaderlijke interactie met protegé Grogu (in de volksmond beter bekend als Baby Yoda) doet zowel kinderen als volwassenen kirren van plezier. Daarnaast is hij ook gewoon een coole krijger die voor fantastische actie zorgt in het sterrenstelsel en de Star Wars-franchise welgekomen nieuw leven inblaast. Het langverwachte derde seizoen landt vanaf woensdag op Disney+ en belooft meer Mandalorians en een nog meer epische duik in het verhaal en de mythologie van het Star Wars-universum.

‘We Can Be Heroes’ (Netflix)

Door z’n passage als Mando is Pedro Pascal een held voor velen, maar in deze Netflix-film van Robert Rodriguez (alweer een maatje dat Pascal gaandeweg maakte gezien Rodriguez ook bij ‘The Mandalorian’ is betrokken) kruipt hij letterlijk in de rol van superheld. In dit verhaal, dat een soort Avengers-afkooksel is voor kinderen, speelt Pascal de rol van Marcus Moreno, een zwaardvechter die dankzij z’n magnetische superhanden een constante grip op z’n zwaarden kan houden en tevens de leider is van het Heroics team van superhelden. Wanneer buitenaardse indringers deze superhelden op een dag ontvoeren, is het aan hun kinderen om te tonen dat superkracht in alle maten en leeftijden voorkomt. De film werd door recensenten en kwaliteitszoekers eerder afgekraakt, maar doordat die in de huiskamer verrassend goed werd ontvangen, kon dat alsnog een tweede deel afdwingen. Wanneer dat vervolg precies zal landen, is nog niet bekend.

‘The Last of Us’ (Streamz)

De show waar iedereen het dezer dagen over heeft en diens hype niet moet onderdoen voor series als ‘Game of Thrones’ en ‘House of the Dragon’. In deze tv-hit van het seizoen speelt Pascal Joel Miller, een zwijgzame man die tegen wil en dank in een cruciale beschermersrol wordt geduwd wanneer blijkt dat een meisje genaamd Ellie (‘Game of Thrones’-collega Bella Ramsey) de sleutel kan zijn om een allesverwoestend zombievirus te stoppen. Toen de verfilming van het populaire videospel van Neil Druckmann werd aangekondigd en ‘Chernobyl’-bedenker Craig Mazin aan het project werd verbonden, moést Pascal de rol hebben. In ‘The Tonight Show’ van Jimmy Fallon legde de acteur uit dat hij in Londen was toen Mazin hem vanuit LA opbelde, maar dat hij zich de volgende ochtend door het uurverschil en een slecht getimede slaappil niet meer kon herinneren hoe het gesprek was afgelopen. Terwijl Pedro een plan bedacht om de rol alsnog binnen te halen, zag hij plots een heleboel felicitatieberichten binnenstromen en wist ie meteen hoe laat het was.

