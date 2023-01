STREAMINGTIPS. Fan van ‘The Last of Us’? Met deze zes titels bent u klaar voor de grote zombie-apocalyps

TVHet tv-jaar heeft z’n schrikwekkende start niet gemist dankzij de populaire tv-adaptatie van ‘ The Last of Us ’ op Streamz. De HBO-reeks met Pedro Pascal in de hoofdrol schetst een geloofwaardig beeld van hoe schimmels in combinatie met de opwarming van de aarde de mensheid kunnen infecteren en zo een zombie-pandemie kunnen inluiden. De reeks doet de honger naar meer realistische zombiefilms en -reeksen met een apocalyptisch kantje alleen maar toenemen. En met deze zes alternatieven is die week wachten op een nieuwe aflevering van ‘The Last of Us’ zo om(bie).

‘Santa Clarita Diet’ (Netflix)

Volgens de videogame van ‘The Last of Us’ wordt de Cordyceps-infectie verspreid via besmet voedsel en dat is min of meer ook het geval voor ‘Santa Clarita Diet’ op Netflix. In deze komische reeks spelen Drew Barrymore en Timothy Olyphant een doodgewoon getrouwd koppel, zij het dat de vrouw des huizes plots in een zombie verandert en een smaak voor menselijk vlees begint te ontwikkelen. Terwijl ze samen op zoek gaan naar een remedie, moeten ze de schade zien te beperken en vooral hun nieuwsgierige buren op afstand zien te houden. Deze serie is dan wel een parodie op het zombiegenre, met z’n gore elementen hoeft ze niet onder te doen voor haar meer serieuzere broertjes.

‘All Of Us Are Dead’ (Netflix)

Gebaseerd op de Koreaanse webcomic ‘Now At Our School’ volgt deze intense horrorserie een groep studenten die zich tijdens de zombie-apocalyps barricaderen in hun school nadat een gevaarlijk virus hun klasgenoten in een horde vleeseters verandert. De oorsprong voor het virus ligt bij een wetenschapsleraar die een middel wilde ontwikkelen om zijn zwaar gepeste zoon sterker te maken. Het experiment gaat dus vreselijk mis waardoor het virus zich in geen tijd door het schoolgebouw verspreidt. De show oogstte wereldwijd succes en kreeg intussen groen licht voor een tweede deel dat ergens halverwege dit jaar op de streamingzender wordt verwacht.

‘28 Weeks Later’ (Disney+)

Met ‘28 Days Later’ blies Danny Boyle iets meer dan 20 jaar geleden nieuw leven in het zombiehorrorgenre dankzij z’n realistische geïnfecteerden en karaktergedreven drama. Maar de blockbuster sequel ‘28 Weeks Later’ loont eveneens de moeite om uw blik voor op oneindig te zetten. Zes maanden nadat het Rage-virus zich over heel Groot-Brittannië verspreidde en de bevolking zo goed als volledig uitroeide, proberen de overlevenden om samen met het Amerikaanse leger de beschaving terug op te bouwen. Maar dan maakt het virus een ongewenste comeback en is het plots weer overal. Geen wonder dat deze filmreeks een revival kende tijdens de COVID-19 pandemie.

‘The Hot Zone’ (Disney+)

Gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van Richard Preston plaatst deze reeks u volop tegen de achtergrond van de Ebola-uitbraak in 1989. Het verhaal laat zien hoe het virus, dat ontdekt werd bij chimpansees in een lab in Washington, voor het eerst naar de V.S. kwam en hoe een dierenarts van het Amerikaanse leger samen met een geheim SWAT-team de overdracht naar de stedelijke bevolking moet zien te voorkomen. Hoewel de reeks oorspronkelijk bedoeld was als miniserie, dwong het succes een tweede seizoen af dat zich integraal focuste op de antrax-aanvallen na 9/11.

Net zoals de chimpansees in ‘The Hot Zone’, zijn ook apen hier het doorgeefluik voor een dodelijk virus, al gaat het hier over een groepering die zich de ‘Army of the Twelve Monkeys’ noemt. In deze sciencefictionfilm uit 1995 maken we kennis met een toekomstige wereld die zodanig verwoest is door ziekte dat een veroordeelde sociopaat (Bruce Willis) terug in de tijd wordt gestuurd om de oorzaak van het virus te vinden dat het gros van de menselijke bevolking heeft uitgeroeid. Eenmaal aangekomen blijkt de man in het verkeerde jaartal gedropt en wordt hij in een psychiatrisch ziekenhuis opgesloten waar hij een bevallige psychiater (Madeleine Stowe) en de gestoorde zoon van een virusexpert (Brad Pitt) ontmoet.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ (Streamz)

De meest recente verfilming van de ‘Resident Evil’-franchise, die tevens de 25ste verjaardag van de game moest markeren, was voor critici dan wel geen hoogvlieger, toch wist de film een schare fans van de game te overtuigen wegens genoeg originele actie, horror en suspense. De plot van deze film is gebaseerd op de eerste twee delen van de videospelreeks en doet z’n best om een waarheidsgetrouwe adaptatie te zijn. Wie echter niet te veel belang hecht aan karakterontwikkeling, de afwezigheid van Milla Jovovich en z’n zombiefilms het liefst met een zeker B-film gehalte ziet, zal zich rot amuseren met deze adaptatie die dan wel te min was voor het grote scherm, maar daardoor misschien des te beter wegkijkt op het kleine scherm.

