STREAMINGTIPS. De ‘Red Star Line’-microbe beet? 5 streamingtips voor fans van het musicalgenre

TVAls de stormloop op ‘Red Star Line’, de nieuwste en technisch ongeëvenaarde monsterproductie van Studio 100, iets aantoont dan is het dat Vlaanderen wel pap lust van spektakelmusicals. De combinatie van wervelende songs, ontroerende verhalen en een dorp aan acteurs en technici die zich voor en achter de schermen voor u in het zweet werken: het heeft iets bijzonders. Wie deze vorm van entertainment echter in tv-formaat wil, komt er dankzij de wondere streamingwereld ook niet slecht van af. Met de Studio 100-film ‘Robin Hood, de Musical’ kunt u uw dosis Jelle Cleymans rechtstreeks bij Streamz tanken en op Disney+ danst vooral het tragische ‘West Side Story’ u van uw sokken. Al komen Julie Andrews, Ben Platt en Andrew Garfield eveneens uw musicalhonger stillen.

‘The Sound of Music’ (Disney+)

Vergeet ABC, bij musicals is het beste vertrekpunt uiteraard do-re-mi. En dus kon deze klassieker uit 1965 niet aan ons lijstje ontbreken. In deze musicalfilm gebaseerd op de memoires van Maria von Trapp en de Broadwaymusical die daaruit voortkwam, schittert Julie Andrews als de bekende muzikale matriarch van de Oostenrijkse von Trapp-familie. Terwijl de dromerige Maria schromelijk faalt in een carrière als non gaat ze in op een noodkreet van weduwnaar en kapitein Georg von Trapp om de gouvernante van zijn zeven opstandige bengels te worden. Uiteindelijk steelt ze de harten van de kinderen, de kijkers en de kapitein in geen tijd, al worden die zeemzoete momenten al snel overschaduwd door de oprukkende macht van Nazi-Duitsland. Heel wat nummers uit deze iconische musicalfilm zijn intussen absolute meezingers geworden. Waaronder ‘Do-Re-Mi’, ‘My Favorite Things’, ‘Edelweiss’ en natuurlijk ‘The Sound of Music’. Ongeacht uw gevoelens jegens musicals: zelfs de grootste haters kunnen moeilijk aan dit Oscarwinnend meesterwerk weerstaan.

‘tick, tick… BOOM!’ (Netflix)

Het kwam voor velen als een verrassing dat Oscargenomineerd acteur Andrew Garfield überhaupt kon zingen, maar naar verluidt was niemand meer verrast dan Garfield zelf. Alvorens hij deze muzikale biopic maakte, had de ‘The Amazing Spider-Man’-acteur immers nog nooit voor een publiek gezongen. In dit regiedebuut van Pulitzer en Tony Award-winnaar Lin-Manuel Miranda verdiept Garfield zich in de rol van de Amerikaanse componist Jonathan Larson en zijn waargebeurde worsteling met het schrijven van een succesvolle theatermusical voor z’n dertigste. De film, die ook Vanessa Hudgens in z’n cast heeft, werd door het American Film Institute één van de beste films van 2021 genoemd en is naast een liefdesbrief aan Broadway vooral een ultiem eerbetoon aan Larson die musicalgeschiedenis schreef met z’n revolutionaire voorstelling ‘Rent’ maar vlak voor de première in 1996 stierf aan een zeldzame hartaandoening.

‘Robin Hood, de Musical’ (Streamz)

Volledig scherm Musical Robin Hood met Jelle Cleymans en Free Souffriau. © PHOTO NEWS

Jelle Cleymans steelt dezer dagen (afwisselend met Jonas Van Geel) de hoofdrol in ‘Red Star Line’ en dat is geen verrassing. De 37-jarige oogappel van Karin Jacobs is zowat groot geworden op het musicalpodium. Van ‘Les Misérables’ en ‘Kuifje en de Zonnetempel’ over ‘Daens’ en ‘14-18’ tot die spectaculaire voorganger van ‘Red Star Line’: ‘40-45’. Tussen die ronkende revues door kroop Cleymans een goeie tien jaar geleden ook in de maillot van de middeleeuwse Engelse volksheld Robin Hood in de door Gert Verhulst geregisseerde ‘Robin Hood, de Musical’. In deze anderhalf durende film, die werd opgenomen in de Elisabethzaal in Antwerpen, trekt hij met z’n bende ten strijde tegen de hardvochtige Koning Jan (Koen Crucke) die z’n onderdanen sadistisch onderdrukt en leeg knijpt. Van zodra Robin Hood besluit te stelen van de rijken om de armen te helpen, botst hij op de beeldschone Lady Marianne (Free Souffriau) en is het vanaf dan al zwijmelen en zingen wat de klok slaat.

‘Dear Evan Hansen’ (Streamz)

Wie Ben Platt al hoorde zingen, zij het in de film ‘Pitch Perfect’ of in de Netflix-serie ‘The Politician’, weet dat de bard een stem heeft om emotioneel bij te knakken. En dat talent mag de acteur ongebreideld etaleren in de film ‘Dear Evan Hansen’. Het helpt ook dat Platt deze titelrol al in 2016 op het Broadwaytoneel tot leven bracht en daarvoor een Tony voor beste acteur won. In deze verfilming uit 2021 kruipt hij dus opnieuw in de huid van Evan Hansen, een tienerjongen met een sociale angststoornis die per ongeluk aansluiting vindt bij zijn leeftijdsgenoten nadat hij een band met een overleden student verzint. Maar zoals dat gaat met leugens hebben die meestal korte beentjes en dus is de nieuwgevonden populariteit van Evan maar van korte duur. Van de liedjesschrijvers van ‘La La Land’ en ‘The Greatest Showman’: pik dit musicaldrama met onder meer Julianne Moore en Amy Adams zo snel mogelijk mee want het is de laatste week dat het op Streamz beschikbaar is.

‘West Side Story’ (Disney+)

In tegenstelling tot ‘Dear Evan Hansen’ -die enkel het liedjesaspect van de gelijknamige musical overeind houdt- vertaalt ‘West Side Story’ uit 2021 ook de andere geneugten die het musicalgenre definiëren. Zoals uitgelaten dansen, bijvoorbeeld. Deze film van Steven Spielberg is een update van de gelijknamige film uit 1961 die op zijn beurt een verfilming was van de originele Broadwaymusical en brengt u middenin het verhaal van twee rivaliserende jeugdbendes uit New York. De musical is een liefdesverhaal geïnspireerd op William Shakespeares ‘Romeo and Juliet’ met als grootste verschil dat het zich afspeelt in de jaren 50 in de Upper West Side van Manhattan, dat op dat moment een multiraciale arbeiderswijk was. We volgen onder meer de persoonlijke verhalen van Anita (Ariana DeBose) die als immigrant uit Puerto Rico worstelt met de hoop en de realiteit van een nieuw leven in de States en Tony (Ansel Elgort) en Maria (Rachel Zegler) die ondanks hun rivaliserende achtergronden hopeloos verliefd worden op elkaar.

