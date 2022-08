STREAMINGTIP. ‘Victoria’s Secret: Angels and Demons’: lingerie, bloedmooie vrouwen en Jeffrey Epstein

Film Mads Mikkelsen geeft hoop: keert Johnny Depp terug naar de ‘Fantastic Be­asts’-sa­ga?

Acteur Mads Mikkelsen (56) nam in de derde ‘Fantastic Beasts’-film de rol van Gellert Grindelwald over van Johnny Depp (59), nadat die werd beschuldigd van huiselijk geweld. De rechtszaak kostte hem de filmrol, maar komt daar misschien binnenkort verandering in? Mikkelsen hintte alvast van wel.

16 augustus