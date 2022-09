STREAMINGTIP. ‘The Real Bling Ring: Hollywood Heist’: wanneer de liefde voor celebs fameus uit de hand loopt

CELEBRITIES Post Malone maakt lelijke val tijdens optreden en belandt in het ziekenhuis: “Ik heb me flink bezeerd”

Post Malone (27) maakt een lelijke val tijdens zijn optreden in St. James, een stad in de Amerikaanse staat Missouri. Tijdens een bepaald moment in de show, gaat een deel van het podium met instrumenten omlaag. Normaal gezien moet de rapper daar rond lopen, maar deze keer liep hij recht naar het gat toe. Na de val kon Post Malone niet meer rechtstaan, waardoor dokters hem te hulp schoten en hem van het podium haalden. Na een kwartier kwam hij weer het podium op om zijn show af te ronden. Op Instagram doet hij het hele verhaal en bedankt hij de aanwezigen voor hun geduld.

10:25