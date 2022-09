STREAMINGTIP. ‘The Disappearance Of: Natalee Holloway’: fatale ontmoeting met een Nederlander

TVDe docureeks ‘The Disappearance Of: Natalee Holloway’ vertelt het verhaal van de Amerikaanse studente, die in 2005 verdween op Aruba. ‘The Disappearance Of Natalee Holloway’ volgt Dave, de vader van Natalee. Hij liet zijn dochter in 2012 wettelijk dood verklaren, maar heeft de zoektocht naar haar nooit gestaakt.

Samen met detective T.J. Ward voert hij op basis van nieuwe sporen een aangrijpend onderzoek om te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is. Daarbij blijven nog steeds meer vragen dan antwoorden over, al is één ding wel duidelijk: Joran van der Sloot is erbij betrokken. De Nederlander raakte de avond van haar verdwijning met een dronken Natalee aan de praat en overtuigde haar om mee te gaan naar het strand. Sinds die avond is de Amerikaanse spoorloos.

Van der Sloot werd meermaals ondervraagd door de politie. Hij wijzigde zijn verklaring enkele keren, maar beweerde altijd bij hoog en laag niets met de verdwijning te maken te hebben. De Nederlander kwam opnieuw in beeld toen hij in 2010 studente Stephany Flores vermoordde in Peru — exact vijf jaar na de verdwijning van Natalee. Zelfs met de lippen stijf op elkaar, blijft Van der Sloot de voornaamste verdachte in de zaak Holloway — zoals deze zesdelige reeks onderstreept.

‘The Disappearance Of: Natalee Holloway’ is vanaf nu in boxset te bekijken op Streamz.

