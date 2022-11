STREAMINGTIP. ‘The Dark Heart’: liefdesperikelen in Zweden

De vijfdelige fictieserie volgt Tanja Thorell, die als onderzoekster werkt voor Missing People Sweden. Zij stort zich op de verdwijning van Bengt, een rijke grootgrondbezitter die al twee jaar spoorloos is. Voor hij in rook opging, was Bengt verwikkeld in een fikse ruzie met z’n dochter Sanna. Zij is namelijk smoorverliefd op Marcus, zoon van een rivaliserende familie - en van beduidend lagere komaf. Tanja ontdekt dat Bengt z’n dochter een ultimatum opdrong, en ermee dreigde om haar te onterven als ze de relatie verderzette. Waarop de man plotseling verdween. Of Sanna en Marcus daar effectief iets mee te maken hebben, laten we u graag zelf ontdekken.