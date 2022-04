STREAMINGTIP. ‘The Baby’ (Streamz): De gruwelijkste baby sinds ‘The Omen’

Prins Harry geeft emotionele speech tijdens afscheids­ce­re­mo­nie Invictus Games: “Jullie zijn niet alleen”

Na zeven dagen komt er een einde aan de Invictus Games in Den Haag in Nederland. Dat is een sportevenement voor mentaal of fysiek gewond geraakte militairen. De Britse prins Harry, de bedenker van de Invictus Games, gaf vrijdagavond een emotionele speech. “Velen van jullie vertelden deze week, dat ze zonder dit sportevenement een einde zouden gemaakt hebben aan hun leven. Jullie hebben de keuze gemaakt om hier te zijn. Ik kan niet uitleggen hoeveel dat betekent. Dank jullie wel!” Volgend jaar vinden de Invictus Games plaats in het Duitse Düsseldorf.

22 april