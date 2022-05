STREAMINGTIP. ‘Stranger Things 4.1’ (Netflix) & ‘Obi-Wan Kenobi’ (Disney+): Hoogdag voor fans van scifi en fantasy

De spin-off serie borduurt verder op ‘Episode III: Revenge of the Sith’ en haalt opnieuw Ewan McGregor en Hayden Christensen vanonder het stof als respectievelijk Obi-Wan Kenobi en Darth Vader. Dat er serieus wat tijd is verstreken, valt eveneens op bij de cast van ‘Stranger Things’. Actrice Millie Bobby Brown (intussen achttien) was elf toen ze in 2015 gecast werd als Eleven. Deel twee van de veelgeprezen show van de Duffer-broers wordt verwacht op 1 juli, waarna later nog een vijfde en tevens laatste seizoen zal volgen. (EDA)