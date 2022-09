STREAMINGTIP. ‘Sorry for Your Loss’: wanneer een plots verlies je bijna doet kraken

TV Nieuwe romance bloeit open in derde aflevering ‘Down The Road’: heeft Simon dan toch gevoelens voor Isa?

Dieter Coppens (44) en medebegeleidster Saar zijn weer te volgen in het nieuwe seizoen van ‘Down The Road’. Samen met zes jongeren met het syndroom van Down maken ze een avontuurlijke reis naar Thailand. De reisgenoten vormen net zoals andere jaren een hechte groep. In de derde aflevering lijkt er bovendien iets moois te ontstaan tussen Isa (22) en Simon (24). En dat ondanks het feit dat hij haar eerder al had afgewezen.

