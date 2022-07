STREAMINGTIP. ‘Resident Evil’: er zijn ergere virussen dan corona

No rest for the wicked. Jaren nadat de globale uitbraak van een virus voor de apocalyps zorgde - opvallend herkenbaar - is Jade Wesker (Ella Balinska) weer helemaal terug in New Raccoon City. Ditmaal werd het plot in elkaar geknutseld door ‘Supernatural’-bedenker Andrew Dabb. De reeks is - naar goede ‘Resident Evil’-gewoonte -nog steeds op z’n best wanneer de actiescènes mekaar in sneltempo opvolgen, al is het achtergrondverhaal deze keer wél de moeite waard. Uiteraard moet de protagoniste strijden tegen het kwade, maar ook binnen haar eigen familie blijkt er het een en ander aan de hand. Vooral de band met Jades schurkige vader - die het noodlottige virus op de wereld losliet - wordt verder uitgediept. En dat terwijl papa de schuld op een vleermuis kon steken...