STREAMINGTIP. ‘Pleasure’ (Streamz+): De kneepjes van het pornovak

Daarin volgen we de 19-jarige Linnéa die het Zweedse platteland verruilt voor Los Angeles om zich daar onder de artiestennaam Bella Cherry op de porno-industrie te storten en een superster te worden. De weg naar succes is echter geplaveid met obstakels, misbruik en torenhoge eisen. ’Pleasure’ is een intens coming-of-age drama dat best wat onverbloemde scènes bevat, maar vooral op niet-voyeuristische wijze een inkijk wil geven in de hedendaagse wereld van de volwassen filmindustrie, de heersende machtsverhoudingen en de mensen achter de stereotypen. Voor de film infiltreerde Thyberg een tijdlang in de porno-industrie van San Fernando Valley, wat meteen verklaart waarom heel wat acteurs en pornoregisseurs -waaronder pornokoning Mark Spiegler- in een fictief bijrolletje of als zichzelf te zien zijn. (EDA)