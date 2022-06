STREAMINGTIP. ‘Physical’: wat een fitnessgoeroe lijden kan

Sheila Rubin (Rose Byrne) — die zichzelf nog steeds begraaft onder een negatief zelfbeeld — is klaar om de volgende trede van haar succesladder te beklimmen, maar is nog ver verwijderd van het fitness/lifestyle-imperium dat ze ambieert. Terwijl ze haar eigen VHS-cassettes aan de man brengt in supermarkten, duikt er een nieuwe rivaal op die alles heeft wat zij wil: reclamefilmpjes, koopwaar en een stevige navolging. De nieuwe afslankgoeroe wordt gespeeld door Australiër Murray Bartlett, die in de HBO-reeks ‘The White Lotus’ op Streamz al een onuitwisbare indruk naliet als de manager van een luxeresort die z’n gevoeg deed in de koffer van één van zijn hotelgasten. (EDA)