STREAMINGTIP. ‘Pete Davidson Presents: The Best Friends’: Kanye West op de grill

In interviews bleef de New Yorker, wiens vader als brandweerman omkwam tijdens de aanslagen van 9/11, discreet over de ex van Kim, maar hij heeft zijn kruit duidelijk gespaard voor zijn show. Davidson heeft het onder meer over de roddel die Kanye verspreid had, dat hij aids zou hebben (He’s a genius, so I was like, ‘Oh Fuck, I better call my doctor’). Hij hoopt ook dat West zich terug in hun leven zou wurmen, door zich Mrs Doubtfire-gewijs voor te doen als nieuwe babysit. Zou dat ook aan tarieven zijn van de gezinsbond?