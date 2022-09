STREAMINGTIP. ‘Making The Cut S3’: er is leven na ‘Project Runway’

Voor wie niet helemaal mee is: het opzet van ‘Making The Cut’ verschilt niet zo heel veel van dat van ‘Project Runway’. Alles draait immers nog steeds om getalenteerde designers, die hopen om een geldprijs binnen te rijven - en daarbij niet bang zijn om de nodige messen in de ruggen van hun concurrenten te duwen. Dat cash en rivaliteit goede realitytelevisie opleveren, hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. En op dat vlak stelt ‘Making The Cut’ niet teleur. Zo komen de deelnemende ontwerpers niet alleen uit de US of A, maar werden ze wereldwijd gerecruteerd. Bovendien krijgt de winnaar één miljoen dollar om te investeren in zijn of haar eigen label. Een mens zou voor minder schrik krijgen van een scheve naad of gescheurde rits.