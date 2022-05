STREAMINGTIP. ‘Life & Beth’: Omdat Amy Schumer ook meer kan dan enkel grappen vertellen

TV Karen Damen openhartig over het moeder­schap in ‘Alloo bij’: “Ik ben niet gemaakt om moeder te zijn”

Geen dozen papieren zakdoekjes voor Karen Damen in ‘Alloo bij...’, ook al blikt ze openhartig en emotioneel terug op haar jeugd en de jaren die haar maakten tot wie ze vandaag is: een vrouw die stevig en gelukkig in het leven staat. Voor de inmiddels 47-jarige zangeres en actrice is de trip naar haar verleden bij wijlen emotioneel, aangrijpend en verrassend. En ze kijkt heel openhartig terug op dat verleden. “Waarom mijn relatie met Regi op de klippen liep? Omdat Gert Verhulst in het spel kwam.”

