STREAMINGTIP. ‘I am Groot’: plezier voor klein én groot

Baby Groot speelt de hoofdrol in vijf korte afleveringen waarin wordt geschetst hoe het Marvelmormel opgroeit en daarbij het nodige kattenkwaad uithaalt met z’n vriendjes. Zo veroorzaakt Groot ‘per ongeluk’ enkele explosies en weet hij ook regelmatig anderen tegen zich in het harnas te jagen. Vin Diesel — die de weinig spraakzame boom speelde in de originele ‘Guardians Of The Galaxy’-saga — leent opnieuw z’n stem aan het personage. Ook dit keer krijgt hij versterking van Bradley Cooper, die als Rocket een wasbeer met flink wat attitude speelt. Disney+ is alvast enthousiast over de reeks. Nog voor de afleveringen gelost werden, bestelde de streamingdienst al een tweede seizoen. Of dat de juiste beslissing is, laten we u zelf beoordelen.