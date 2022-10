STREAMINGTIP. ‘Human Playground’: Vlaamse documentaire met een Hollywoodster

Het is de verdienste van fotografe Hannelore Vandenbussche, die de wereld rondreisde om ‘de spelende mens’ in beeld te brengen. Van paardenrennen voor kinderen in Mongolië, over stokgevechten in Ethiopië, jachten met arenden in Kirgizië, maar ook duivenmelken in West-Vlaanderen. Zo kan de hele wereld kennismaken met de West-Vlaamse kweker die zijn prijsduif Armando aan een Chinese magnaat verkocht voor meer dan een miljoen euro. Vandenbussche reisde eerder de wereld rond voor het iconische fotoboek ‘Before They Pass Away’ van Jimmy Nelson, maar nam dus nu de touwtjes zelf in handen. Na haar wereldreis financierde ze zelf een pilootaflevering en kwam ze via via aan de contactgegevens van Elba. Die was meteen dolenthousiast en zette prompt een vergadering op met het Netflix-hoofdkantoor. Het resultaat is in 139 landen te zien.