STREAMINGTIP. ‘Fanático’: carrièreswitch voor gevorderden

Spaanstalige series doen het doorgaans goed op Netflix — denk maar aan kleppers als ‘La casa de papel’, ‘Elite’ of ‘Sky Rojo’. ‘Fanático’ heeft alvast een intrigerende premisse in de aanbieding: zo pleegt (de fictieve) zanger Quimera tijdens het eerste concert van een wereldtournee zelfmoord, voor de ogen van duizenden geschokte fans. Onder hen ook voedselbezorger Lazaro, één van de grootste fans van Quimera. De jongeman lijkt bovendien als twee druppels water op de overleden ster (een handigheidje omdat ze beiden door dezelfde acteur worden gespeeld: de Argentijn Lorenzo Ferro), waardoor algauw een plannetje begint te rijpen. Het idee? Lazaro neemt de plaats in van Quimera, en ontsnapt daarmee aan z’n doordeweekse leventje. Wat aanvankelijk a dream come true lijkt, ontaardt echter in een nachtmerrie. Zo ontdekt Lazaro dat z’n overleden idool onder gigantisch veel druk stond van de muziekindustrie, en dat die niet van plan is om hun goudhaantje zomaar te lossen. Of Quimera 2.0 die druk wél aankan, laten we u graag zelf ontdekken.