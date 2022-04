STREAMINGTIP. ‘Doe zo voort’: “De terreur van het oudercontact”

TVZo een kleine tien jaar geleden vertelde Lukas Lelie -die toen net de Culture Comedy Award in Nederland had gewonnen- in deze krant dat hij zich nog een kleuter in de stand-upwereld voelde. De 32-jarige comedian, die vervolgens Humo’s Comedy Cup verzilverde en vandaag bekend is van zijn bijdragen aan het canvas-programma ‘De Ideale Wereld’, heeft het intussen toch al tot in het tweede leerjaar geschopt. Als meester dan nog.