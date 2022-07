STREAMINGTIP. ‘De luxueuze leugen van Jean-Pierre Van Rossem’

De dood van ‘Niki’ Annys, de tweede echtgenote van Jean-Pierre Van Rossem, was in 1989 wereldnieuws. Nog geen drie jaar later komt de flamboyante beursgoeroe in slecht daglicht te staan. De miljoenen dollars die enkele bekende en vermogende klanten in Moneytron, een beursbeleggingsbedrijf waarmee Van Rossem beweerde een systeem te hebben ontwikkeld dat beurskoersen kan voorspellen, belegden, waren verdwenen. In ‘De keuze van Dany’ keren we nu terug naar de dag dat de beursbubbel rond Van Rossem barst en de cel dreigt. In een ultieme poging om zijn vel te redden geeft hij de dood van de Brugse kappersdochter op als reden waarom hij zijn schuldeisers niet kan betalen. Hij laat voor haar een diepvriesgraf bouwen in Knesselare.