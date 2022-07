STREAMINGTIP. ‘De Gebroeders Schimm’: geestig griezelen voor de hele familie

‘Ghostbusters', maar dan Vlaams en op kindermaat. Zo kun je ‘De gebroeders Schimm’ het best omschrijven. De geestige griezelfilm vertelt het verhaal van de jonge Lilith, die naar een kostschool wordt gestuurd en er een bovennatuurlijk verschijnsel op het spoor komt. Daarom schakelt ze de hulp in van professionele spokenjagers, de Gebroeders Schimm. Ook in het echte leven zijn die twee hoofdrolspelers broers. Andrew Van Ostade was recent te zien in ‘F*** You Very Very Much’ en ‘De 16', oudere broer Michael maakte dan weer de bekroonde kortfilms ‘Danse Macabre’, ‘Nigredo’ en de science fiction musical ‘Songs From The Outside’.