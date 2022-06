STREAMINGTIP. ‘Curse of the Chippendales’: het jaren tachtig-equivalent van ‘Tiger King’

Opgericht in 1979 door de Indiaas-Amerikaanse ondernemer Somen ‘Steve’ Banerjee, en vanaf de jaren tachtig een succesverhaal bij Amerikaanse huisvrouwen. De opkomst van de Chippendales, genoemd naar de club in Los Angeles waar de heren uit de kleren gaan, zorgt voor een seksuele revolutie in the US of A die z’n gelijke niet kent. Maar zoals dat gaat met succes, is er uiteraard een keerzijde. Zo wordt de magie - en de reputatie - van de dansgroep besmeurt met moord en verraad, en dat allemaal dankzij oprichter Banerjee. Die vindt afpersing en pogingen tot brandstichting doodnormaal, en regelt zelfs een huurmoordenaar om een van z’n zakenpartners - helaas met succes - een kopje kleiner te maken. Wanneer Banerjee uiteindelijk wordt opgepakt, pleegt hij nog voor z’n proces zelfmoord in z’n cel. ‘Curse of the Chippendales’ de dramatische jaren 80-versie van ‘Tiger King’ noemen? Joe Exotic is ongetwijfeld gevleid.